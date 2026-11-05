Polizeidirektion Trier
Nadel in Halloween-Süßigkeit
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Berschweiler bei Baumholder (ots) - Am 05.11.2026 wurde bei der Polizeiinspektion in Baumholder ein Sachverhalt angezeigt, bei dem in einem Schokoriegel eine Nadel aufgefunden wurde.

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Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die Nadel durch die geschlossene Verpackung in den Riegel gesteckt. Ein 10-jähriges Mädchen, welches den Schokoriegel in Berschweiler am Halloweenabend gesammelt hatte, bemerkte die Nadel glücklicherweise rechtzeitig vor dem Verzehr und blieb unverletzt.
Die Polizei mahnt daher zur höchsten Vorsicht beim Verzehr gesammelter Süßigkeiten.
Sollten weitere manipulierte Süßigkeiten festgestellt werden oder Hinweise zu möglichen Verantwortlichen gemacht werden können, wird um umgehende Mitteilung an die Polizei gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/991-0
www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


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