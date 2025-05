Nachtragspressemeldung zum tödlichen Falschfahrer- Unfall auf der BAB 60, Gemarkung Landscheid am 03.05.2025 gg. 03.00 Uhr - Zeugen gesucht -

Zu der bereits am 03.05.2025 gesteuerten Pressemitteilung werden noch mögliche Zeugen gesucht.

Nach vor Ort befindlichen Zeugen haben auch andere Fahrzeuge bzw. Personen zumindest kurz angehalten und könnten gegebenenfalls weitere Hinweise zum Unfallhergang geben. Insbesondere ob eventuell weitere Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt gewesen sein könnten.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502-9165-10 oder unter pastschweich@polizei.rlp.de



