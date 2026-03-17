Nachtragsmeldung zur Täterfestnahme in Greimerath nach Verfolgungsfahrt

Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt verunfallten die Tatverdächtigen kurz später in Greimerath und konnten dort schließlich von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden. Wir berichteten: https://s.rlp.de/J1gEkod
Am Dienstagnachmittag, 17. März, wurden alle drei Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete in allen Fällen die Untersuchungshaft an.
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Jana Ernst
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Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt verunfallten die Tatverdächtigen kurz später in Greimerath und konnten dort schließlich von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden. Wir berichteten: https://s.rlp.de/J1gEkod