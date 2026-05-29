Nachtragsmeldung zum Vermissten Siegfried Sorg- Person aufgefunden

Bezüglich der Pressemeldung vom 26.05.2026 Uhr, 23:03 Uhr meldet die Polizei Bernkastel-Kues nun, dass Herr Sorg nach einem Hinweis eines aufmerksamen Anwohners aufgefunden wurde.



Der Vermisste befand sich verletzt in hilfloser Lage im Bereich des "Kueser Werth" in unwegsamem Gelände. Die Bergung erfolgte durch Kräfte der Feuerwehr Kues, die medizinische Versorgung sowie die Verbringung in eine nahes Krankenhaus übernahm das DRK.



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