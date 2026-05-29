Der Vermisste befand sich verletzt in hilfloser Lage im Bereich des "Kueser Werth" in unwegsamem Gelände. Die Bergung erfolgte durch Kräfte der Feuerwehr Kues, die medizinische Versorgung sowie die Verbringung in eine nahes Krankenhaus übernahm das DRK.
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Nachtragsmeldung zum Vermissten Siegfried Sorg- Person aufgefunden