Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 410 bei Lünebach

Ein PKW kollidierte frontal mit einem LKW, welcher in Richtung Lichtenborn fuhr.



Zuvor hat vermutlich ein weißer Kleintransporter, ähnlich einem VW Caddy, zwei LKW bergauf überholt und dabei den Gegenverkehr zum Ausweichen gebracht. Hierdruch wurde der Verkehrsunfall höchstwahrscheinlich verursacht.

Die Polizei sucht daher den weißen Kleintransporter, vermutlich mit weißem (deutschen) Kennzeichen, welcher zur Unfallzeit von Lünebach in Richtung Lichtenborn gefahren ist.



Bei dem Verkehrsunfall wurde ein Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich und ein weiterer wurde leicht verletzt.



Die Strecke ist zur Unfallaufnahme noch mehrere Stunden gesperrt.



