Nachtragsmeldung zum Sexualdelikt in Idar-Oberstein: Tatverdächtiger ermittelt

Idar-Oberstein (ots) -



Am Sonntag, 10.Mai 2026, kam es gegen 16:30 Uhr in einem Waldstück am Ende der Hohlstraße in Idar- Oberstein zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 30-jährigen Frau. Wir berichteten bereits in einer Pressemeldung: https://s.rlp.de/N7NLQwV



Das Opfer und der Tatverdächtige lernten sich über eine Dating- Plattform kennen und verabredeten sich. Während des Treffens führte der Mann, hinter einem dortigen Wasserspeicherhaus, gegen den Willen der Frau sexuelle Handlungen aus. Im Rahmen der Zeugensuche veröffentlichte die Polizei Informationen zu dem Fahrzeug des Mannes sowie eine Personenbeschreibung.

Anhand umfangreicher Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Idar-Oberstein den Tatverdächtigen zu identifizieren. Der Verdacht erhärtete sich gegen einen 31- jährigen Mann aus dem Saarland.

Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen - diese führte zum Auffinden von Beweismitteln, insbesondere verschiedener Datenträger sowie mutmaßlich zur Tatzeit getragene Kleidung. Die Beweismittel wurden sichergestellt, die Auswertung dauert noch an.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die zahlreichen und guten Zeugenhinweise, die eine entscheidende Rolle in den Ermittlungen gespielt haben.



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