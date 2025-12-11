Nachtragsmeldung zum Eintrag "Unklare Gefahrenlage durch vermutlichen Gasaustritt"





Vier Personen klagten über Atemwegreizungen und werden durch vor Ort anwesende Rettungskräfte betreut. Eine Person wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiterführenden Untersuchung verbracht.



Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.



Derzeit werden durch den Gefahrstoffzug der Feuerwehr des Landkreises Bernkastel-Wittlich Messungen zur Indentifizierung des Stoffes durchgeführt.



Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Es wird umgehend nachberichtet.



