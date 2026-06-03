Nachtragsmeldung zum Busunfall auf der Sickingenstraße

Beim Rangieren, um auf der engen Straße aneinander vorbei zu kommen, touchierte einer der Busse den anderen. Dabei zerbrach ein Fenster.



Beide Busse waren unter anderem mit einigen Schulkindern besetzt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Sickingenstraße blieb für die Dauern der Unfallaufnahme gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei befahrbar.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell