Nachtragsmeldung zum Brand in der Isseler Straße



Das entsprechende Gebäude stand bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand. Die Personen, welche sich im Haus befanden, konnten sich rechtzeitig aus dem Objekt retten.

Anwohner der umliegenden Gebäude konnten sich ebenfalls rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die betroffenen Personen wurden durch die Rettungskräfte vor Ort begutachtet und medizinisch erstversorgt.

Insgesamt waren 13 Personen vom Brandgeschehen betroffen. Dabei wurde eine Person schwerverletzt in eine Spezialklinik geflogen. Weitere Personen, sowohl Anwohner als auch Rettungskräfte, wurden leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser zur weiteren ärztlichen Untersuchung verbracht.

Im Laufe der Löscharbeiten griff das Feuer auf den angrenzenden Neubau über, welcher daher ebenfalls beschädigt wurde.

Die gesamte Schadenshöhe dürfte sich ersten Einschätzungen zufolge im hohen sechsstelligen Bereich befinden.

Grund der Brandursache bleibt aktuell Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Trier übernommen werden.



Die Isseler Straße ist zum aktuellen Zeitpunkt wieder befahrbar und für Fußgänger freigegeben. Allerdings gilt eine besondere Vorsicht im betroffenen Bereich.

Die Polizeiinspektion Schweich möchte sich ausdrücklich bei den Ersthelfern bedanken, welche die betroffenen Personen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut und versorgt haben!



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell