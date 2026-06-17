Nachtragsmeldung zum Brand im ehemaligen Club "Magnum" in Wittlich

Wie bereits in der Pressesofortmeldung vom 16.06.2026 dargestellt, kam es am gestrigen Abend zu einem Brandgeschehen im ehemaligen Club "Magnum", dem ehemaligen Gebäude des alten Kinos in der Schloßstraße in Wittlich.





Die Feuerwehr war mit weit über 100 Einsatzkräften vor Ort zur Brandbekämpfung.



Gegen 04:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Durch die Feuerwehr wurde vorsorglich eine Brandwache gestellt.



Die erforderlichen Straßensperrungen rund um den Brandort konnten zwischenzeitlich aufgehoben werden.



Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.



Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude konnte verhindert werden, es wurde nach jetzigem Stand glücklicherweise niemand verletzt.



Eine Schadenshöhe kann bisher nicht abschließend beziffert werden.



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