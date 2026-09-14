Hoppstädten-Weiersbach
Nachtragsmeldung zu: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Bei dem Verkehrsunfall zwischen Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach sind zwei Menschen zu Tode gekommen.


Bei beiden Insassen des verunfallten schwarzen Peugeot Kombis, der stark beschädigt in dichtem Gebüsch abseits der Fahrbahn stand, konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Der Unfallhergang, die Unfallursache sowie der genaue Unfallzeitpunkt sind Gegenstand der Ermittlungen.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Birkenfeld unter 06782/9910 zu melden.
Die Sperrung der L169 bei Hoppstädten-Weiersbach wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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