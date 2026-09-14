Nachtragsmeldung zu: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall



Bei beiden Insassen des verunfallten schwarzen Peugeot Kombis, der stark beschädigt in dichtem Gebüsch abseits der Fahrbahn stand, konnte nur noch der Tod festgestellt werden.



Der Unfallhergang, die Unfallursache sowie der genaue Unfallzeitpunkt sind Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Birkenfeld unter 06782/9910 zu melden.

Die Sperrung der L169 bei Hoppstädten-Weiersbach wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.



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