Nachtragsmeldung zu: Trier-Galerie nach Polizei- und Feuerwehr-Einsatz wieder freigegeben

Er wurde durch Passanten festgehalten und durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Es handelte sich um einen 13-Jährigen, der zunächst in Gewahrsam genommen und nach Sachverhaltsaufnahme im Anschluss an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde.



Das Einkaufszentrum wurde aufgrund der Kontamination mit Pfefferspray geräumt und durch die Feuerwehr belüftet. Hierbei kam es zu keinen Vorkommnissen und die Besucher hatten Verständnis für die teilweise Räumung des Gebäudes. Nach ca. einer Stunde, gegen 16:10 Uhr, konnte die Trier-Galerie wieder freigegeben und der Geschäftsbetrieb weitergeführt werden.



Insgesamt wurden 6 Personen durch den Rettungsdienst mit Atemwegs- und Augenreizungen behandelt; ein Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz befanden sich insgesamt zwei Rettungswagen, ein Notarzt, 12 Kräfte der Berufsfeuerwehr Trier sowie 5 Streifenteams der Schutz- und Kriminalpolizei.



