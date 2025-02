Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall zwischen Panzhaus und Britten

Greimerath / Britten (ots) - Am heutigen Montagmorgen, 17. Februar, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B268 zwischen Britten und dem Gasthaus Panzhaus bei Greimerath.

Bei dem Alleinunfall verunglückte eine 23-jährige Frau aus dem Kreis Merzig-Wadern tödlich. Die Frau kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.



Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Trier war die B268 in beide Richtungen vollgesperrt. Die Sperrung der Fahrbahn wurde inzwischen aufgebhoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



