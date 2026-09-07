Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der L 146 zwischen Reinsfeld und Holzerath

Die 64-jährige Pkw-Führerin aus Trier befuhr die L 146 von Reinsfeld in Fahrtrichtung Holzerath als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle in einer Linkskurve über ihr Fahrzeug verlor und mit dem entgegenkommenden Pkw frontal kollidierte. Durch den Frontalzusammenstoß wurde die 63.-jährige Frau in ihrem Pkw eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die Person mit schwerem Gerät aus dem Pkw befreien. Die entgegenkommende 43.-jährige Pkw-Führerin aus der VG Thalfang wurde durch die Frontalkollision ebenfalls schwer verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurde durch Rettungshubschrauber in regionale Krankenhäuser mit vorerst lebensgefährlichen Verletzungen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000.-EUR. Die L 146 wurde zur Unfallaufnahme für 6 Stunden voll gesperrt. Die Ableitungen wurden durch die verständigte Straßenmeisterei Hermeskeil eingerichtet. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Kräfte der Polizeiinspektion Hermeskeil in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunfallaufnahme-Team des PP Trier. Im Einsatz waren die Feuerwehren Holzerath, Schöndorf, Waldrach, Kasel und Reinsfeld. Des Weiteren waren 2 Rettungswagen, drei Notärzte und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Ermittlungen hinsichtlich der Verletzungen der beiden Verkehrsunfallbeteiligten ergaben, dass die 43.-jährige Pkw-Führerin außer Lebensgefahr ist. Bei der 63.-jährigen kann auf Grund der multiplen Verletzungen eine Lebensgefahr bis dato nicht ausgeschlossen werden.



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