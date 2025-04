Nachtragsmeldung zu Gebäudebrand in Mülheim

Mülheim an der Mosel (ots) - Wie bereits um 08:06 Uhr berichtet, kam es am Morgen des 03.04.2025 zu einem Brand in einem Hotel in der Veldenzer Straße in Mülheim an der Mosel.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Gebäude.



Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät entstanden. Durch den Brand wurde die Hauptwasserleitung in dem nicht bewohnten Gebäudeteil beschädigt. Durch das auslaufende Wasser löschte sich der Brand von selbst. Die freiwillige Feuerwehr musste das auslaufende Wasser aus zwei Gebäuden pumpen.



Ein 57- Jähriger Verantwortlicher des Hotels verletzte sich beim Betreten des Brandortes, sodass er in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Sachschaden an den betroffenen Gebäuden wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.



Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Mülheim an der Mosel, Maring-Noviand und Kues, ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



