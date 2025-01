Nachtragsmeldung: Wohnungsbrand in Gerolstein

Am Montag, 30. Dezember, gegen 20 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand im fünften Obergeschoss eines neunstöckigen Mehrfamilienhauses in Gerolstein (Erstmeldung: https://s.

rlp.de/0Cx0ND9.) Die betroffene Wohnung, sowie die darunterliegende, sind infolge des Brandes und der Löscharbeiten vorerst nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Die 73-jährige Bewohnerin der in Brand geratenen Wohnung erlag am Mittwoch, 1. Januar 2025, im Krankenhaus ihren Verletzungen.



