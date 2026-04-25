Nachtragsmeldung - Wohnhausbrand in Irrel



Beim Brandgeschehen am heutigen Nachmittag verstarb der 58-jährige männliche Hausbewohner. Ein zufällig vorbeikommender Ersthelfer erlitt bei dem Rettungsversuch eine leichte Rauchgasintoxikation. Dieser musste nicht weitergehend behandelt werden.

Die Schadenshöhe wird im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Nähere Angaben zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind angelaufen und dauern an.



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