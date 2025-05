Nachtragsmeldung VU umgestürzten Lkw-Anhänger mit Gefahrgut

In der Nacht vom 26.05.2025 auf den 27.05.2025 ereignete sich in der Montanstraße, im Gebiet des Trierer Hafen, ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Lkw, beidem ein mit Gefahrgut beladener Anhänger umkippte.



Durch die hinzugezogene Berufsfeuerwehr wurde in Erfahrung gebracht, dass es sich bei dem Gefahrstoff um ein Reinigungsmittel handelte. Durch die Feuerwehr wurde der umgekippte Anhänger unter Schutzausrüstung und Atemschutz teilweise entladen und die beschädigten Behältnisse gesichert. Es waren keine Gefahrstoffe ausgelaufen, eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.

Zur Bergung des Lkw mit dem Anhänger wurde eine Spezialfirma beauftragt. Auf Grund der Ladung gestaltete sich Bergung schwierig und dauerte bis in den späten Morgen an. Die betroffene Straße war komplett gesperrt. Dadurch staute sich der Lkw Verkehr, welcher in den Trierer Hafen wollte.

Die Bergung war gegen 10:30 Uhr abgeschlossen und die Straße wurde wieder frei gegeben.

Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Trier, Löschzug 1 und 2, die freiwillige Feuerwehr Stadtmitte und die Polizeiinspektion Schweich.



