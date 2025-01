Nachtragsmeldung: Versuchtes Tötungsdelikt in Bitburg

Im Laufe der Auseinandersetzung verletzte der Mann die Frau mit einem Messer. Wir berichteten: https://s.rlp.de/t0ADxdD.



Die Frau erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort durch die Polizei festgenommen. Er wurde am Montag, 13. Januar, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachtes des versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



