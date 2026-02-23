Wolsfeld
Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B257 - Stecke bis zum morgigen Vormittag vollgesperrt
Die B257 bleibt im Bereich der Unfallstelle aufgrund der durch auslaufende Betriebsstoffe notwendig gewordenen umfangreichen Baggerarbeiten noch bis zum Vormittag des morgigen Tages für den Verkehr vollgesperrt.

Die von der Straßenmeisterei bereits im Vormittag eingerichtete Umleitung muss daher zunächst aufrecht erhalten werden.

