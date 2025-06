Nachtragsmeldung und FEHLERTEUFEL - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer befuhr die B 421 von Zell kommend in Fahrtrichtung Blankenrath.

Aufgrund bislang noch nicht geklärter Ursache verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Kraftrad. Der Motorradfahrer stürzte und schlug samt Motorrad in der Leitplanke ein.

Das Motorrad fing Feuer und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.



Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Dieser wurde durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte des DRK in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Die Strecke zwischen Zell und Blankenrath war für eine Stunde voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542/98670





