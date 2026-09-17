Polizeipräsidium Trier
Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall B51
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

B51, Hohensonne, Newel (ots) - Heute Morgen, gegen 10 Uhr, ereignete sich auf der B51 zwischen Hohensonne und Newel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW.

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Nach jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte der PKW aus Richtung Bitburg gekommen und bereits vor dem Verkehrsunfall mehrmals nach rechts gegen die Leitplanke gefahren sein. Anschließend fuhr der PKW auf die Gegenfahrbahn, auf der ein LKW aus Richtung Trier entgegenkam. Dieser musste ausweichen und kippte infolgedessen um. Ob es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der LKW-Fahrer wurde schwer und der PKW -Fahrer lebensgefährlich verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Hund, welcher sich ebenfalls im PKW befand, wurde medizinisch versorgt und einer Tierklinik zur weiteren Behandlung übergeben.

Ein Gutachten wurde von der Staatsanwaltschaft Trier angeordnet.
Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung wird noch einige Stunden zum Zwecke der Erstellung des Gutachtens, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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