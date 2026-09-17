Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall B51





Nach jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte der PKW aus Richtung Bitburg gekommen und bereits vor dem Verkehrsunfall mehrmals nach rechts gegen die Leitplanke gefahren sein. Anschließend fuhr der PKW auf die Gegenfahrbahn, auf der ein LKW aus Richtung Trier entgegenkam. Dieser musste ausweichen und kippte infolgedessen um. Ob es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Der LKW-Fahrer wurde schwer und der PKW -Fahrer lebensgefährlich verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Hund, welcher sich ebenfalls im PKW befand, wurde medizinisch versorgt und einer Tierklinik zur weiteren Behandlung übergeben.



Ein Gutachten wurde von der Staatsanwaltschaft Trier angeordnet.

Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrung wird noch einige Stunden zum Zwecke der Erstellung des Gutachtens, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn andauern.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell