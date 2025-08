Nachtragsmeldung: Raubdelikt in Traben-Trarbach

Nach dem Raubdelikt in Traben-Trarbach am Montagabend, dem 4. August, [unsere Meldung vom 05.08.2025 - 08:56] sucht die Polizei mit Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen nach weiteren Hinweisen.





Die drei Tatverdächtigen, die am Montagabend einen 60-Jjhrigen und einen 21-jährigen Mann in Traben-Trarbach angriffen und beraubten können wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:



- ca.25-30 Jahre alt

- circa 180-185 cm groß

- normale/athletische Statur

- kurze schwarze Haare

- rot-dunkelblauer Trainingsanzug (rote Schulterpartie)

- helles (weißes) Shirt unter der Trainingsjacke

- dunkle Hose

- helle (weiße) Schuhe

- Schal/Tuch über Mund u. Nase



Zweite Person:



- circa 25-30 Jahre alt

- circa 175-180 cm groß

- leicht kräftige Statur

- kurze schwarze Haare

- schwarzes, kurzärmeliges Shirt

- dunkle Hose

- dunkle Schuhe

- mit Pistole bewaffnet

- Schal/Tuch über Mund u. Nase



Dritte Person:



- circa 25-35 Jahre alt

- circa180-190 cm groß

- normale/athletische Statur

- schwarzes, kurzärmeliges Shirt

- dunkle Hose

- helle Schuhe

- schwarze Sturmhaube über Kopf gezogen



Zeugen, die Hinweise zu diesen Personen oder den bereits genannten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter 0651 983 43390 bei der Kriminalpolizei Trier oder unter unter 06542 98670 bei der Polizei in Zell zu melden.



Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es eine Vorbeziehung zwischen den Beteiligten gab.



Polizeipräsidium Trier

