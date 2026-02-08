Trier
Nachtragsmeldung: Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der am gestrigen Samstagnachmittag in der Trierer Moselstraße durch polizeilichen Schusswaffengebrauch verletzte Mann konnte im Laufe der Nacht zweifelsfrei identifiziert werden.



Es handelt sich um einen 35-jährigen Deutschen aus Trier.
Er befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Trierer Klinik, sein Zustand ist stabil.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter 0651/983-44390 bei der Polizei zu melden.
Für Video und Fotos des Geschehens hat die Polizei in Hinweisportal geschaltet: https://rlp.hinweisportal.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

