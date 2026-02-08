Nachtragsmeldung: Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt





Es handelt sich um einen 35-jährigen Deutschen aus Trier.

Er befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Trierer Klinik, sein Zustand ist stabil.



Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter 0651/983-44390 bei der Polizei zu melden.

Für Video und Fotos des Geschehens hat die Polizei in Hinweisportal geschaltet: https://rlp.hinweisportal.de



