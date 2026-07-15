Nachtragsmeldung: Polizeieinsatz in der Robert-Schuman-Allee

Eine weitere Person habe diese angegriffen und sei nun flüchtig. Bei der Tat sei ein Messer zum Einsatz gekommen.



Der tatverdächtige 23-Jährige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurz nach der Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der ebenfalls 23-jährige Geschädigte wurde vor Ort durch Rettungskräfte reanimiert, ist aber mittlerweile verstorben.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen der Tat können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Die Tat wurde von mehreren Zeugen beobachtet, da sie sich auf offener Straße ereignete. Die Zeugen werden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut.



Zeugen, deren Personalien der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten sich unter 0651 983-43900 zu melden. Zudem hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet: https://s.rlp.de/E34j8yx. Dort können Zeugen Videos oder Fotos, die sie ggf. von der Tat gefertigt haben, hochladen und den Ermittlern zur Verfügung stellen. Fotos und Videos der Tat sollten auf keinen Fall bei Social Media verbreitet werden - sowohl zum Schutz der Ermittlungen als auch von Opfer und Angehörigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

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