Morbach
Nachtragsmeldung - Mehrere unbekannte Knallgeräusche

Symbolbild

dpa

Aufgrund der gesteuerten Pressemeldung haben sich zwei Zeugen bei der Polizei Morbach gemeldet.


Beide teilten unabhängig voneinander mit, in der Nacht auf Donnerstag gegen 03:42 Uhr ebenfalls die Knallgeräusche gehört zu haben. Zudem seien eindeutig kleinere Leuchtkörper, vergleichbar einer Feuerwerksbatterie, zu sehen gewesen.
Im Bereich der durch die Zeugen geschilderten Ereignisse konnte eine entsprechende Feuerwerksbatterie (16x Schuss) aufgefunden werden.

Damit dürften die wahrgenommenen Knallgeräusche zweifelsfrei als Feuerwerksbatterie und damit ungefährlich einzustufen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren