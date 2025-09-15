Idar-Oberstein
Nachtragsmeldung - Hottenbach: Fahrbahnsperrung aufgrund umgekipptem LKW
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Die Bergung wurde durch das Transportunternehmen und eine Fachfirma für Abschlepparbeiten vorgenommen.

Die Straße musste bis zum Abschluss dieser um 17:45 Uhr vollgesperrt werden. Sie ist wieder frei und voll befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region