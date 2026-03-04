Nachtragsmeldung: Gefährliche Körperverletzung in Heiligkreuz

Der Tatverdächtige sei jedoch flüchtig.



Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung verletzte er eine Bekannte mit einer Schnittwunde an der Hand sowie eine weitere Bekannte oberflächlich im Bereich des Nackens. Eine der Geschädigten wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.



Der Tatverdächtige konnte nach unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen letztendlich gegen 10:15 Uhr im Nahbereich des Tatortes, unter Vorhalt des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG), widerstandslos festgenommen werden. Es handelt es sich bei dem Mann um einen 31-jährigen Trierer. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte ebenfalls im Nahbereich sichergestellt werden.



Gegen den 31-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell