Am darauffolgenden Wochenende (Zeitraum von Samstag, dem 29.11. 06:00 Uhr bis zum Montag, dem 01.12. 06:00 Uhr) wird die Erdorfer Straße daher nicht mit Fahrzeugen befahrbar sein. Um dennoch uneingeschränkt die Sicherheit der Einwohner im Eifelkreis im Falle jeglicher polizeilicher Einsatzanlässe gewährleisten zu können, sind Änderungen des organisatorischen Ablaufs der Dienststelle erforderlich. Daher ist die persönliche Aufnahme von (Straf-)Anzeigen auf der Dienststelle im entsprechenden Zeitraum nur eingeschränkt und nach telefonischer Rücksprache unter 06561-96850 möglich. Alternativ kann zwecks Erstattung von entsprechenden Anzeigen auch die Onlinewache (portal.onlinewache.polizei.de) genutzt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
NACHTRAGSMELDUNG: Eingeschränkte persönliche Anzeigenaufnahme bei der Polizeiinspektion Bitburg am Wochenende 29.11. - 01.12.25
Lesezeit 1 Minute