NACHTRAGSMELDUNG: Eingeschränkte persönliche Anzeigenaufnahme bei der Polizeiinspektion Bitburg am Wochenende 29.11. - 01.12.25

Aufgrund der für das kommende Wochenende gemeldeten, zu niedrigen Temperaturen, verschieben sich die angekündigten Straßenbauarbeiten in der Erdorfer Straße (siehe unsere Pressemitteilung vom 19.11.2025 um 10:24 Uhr) um eine Woche. Die Polizeiinspektion Bitburg ist daher am kommenden Wochenende wie gewohnt erreichbar.





Am darauffolgenden Wochenende (Zeitraum von Samstag, dem 29.11. 06:00 Uhr bis zum Montag, dem 01.12. 06:00 Uhr) wird die Erdorfer Straße daher nicht mit Fahrzeugen befahrbar sein. Um dennoch uneingeschränkt die Sicherheit der Einwohner im Eifelkreis im Falle jeglicher polizeilicher Einsatzanlässe gewährleisten zu können, sind Änderungen des organisatorischen Ablaufs der Dienststelle erforderlich. Daher ist die persönliche Aufnahme von (Straf-)Anzeigen auf der Dienststelle im entsprechenden Zeitraum nur eingeschränkt und nach telefonischer Rücksprache unter 06561-96850 möglich. Alternativ kann zwecks Erstattung von entsprechenden Anzeigen auch die Onlinewache (portal.onlinewache.polizei.de) genutzt werden.



