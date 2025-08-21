Im Rahmen einer ersten Befragung bestätigte der 64jährige Trierer die Übergabe des Schlüsselbandes an das Mädchen. Die genauen Hintergründe für die Handlung sind derzeit Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, allerdings bestehen nach wie vor keine Hinweise auf ein pädophiles Motiv.
Nachtragsmeldung der PI Trier zu "Kind meldet verdächtige Wahrnehmung" (Pressemeldung v. 21.08.2025, 10.09 Uhr)