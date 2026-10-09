Nachtragsmeldung: Besitzer ermittelt - tierische Praktikanten treten Heimreise an

Auch wenn sich die beiden tierischen "Praktikanten" mittlerweile sehr gut auf der Polizeiinspektion Morbach eingelebt haben, treten sie nun erfreulicherweise wieder den Weg nach Hause an. Der glückliche und erleichterte Besitzer bedankt sich bei den aufmerksamen Verkehrsteilnehmern und der Polizeiinspektion Morbach.





Grund des Ausreißens war der "zu ernst genommene Auftrag" der beiden Jagdhunde und die vermeintlich unermüdliche Verfolgung einer Fährte.



Die Polizei Morbach bedankt sich bei der lokalen Presse sowie den zahlreichen "Hunsrücker"-Anwohnern für das rege Teilen der zuvor gesteuerten Pressemitteilung. In Folge dessen konnten die Besitzer sehr zeitnah erreicht werden und die beiden Ausreißer die Heimreise antreten.



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