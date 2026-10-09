Hochscheid/Morbach
Nachtragsmeldung: Besitzer ermittelt - tierische Praktikanten treten Heimreise an
Frida und Backo
Frida und Backo
Polizeidirektion Trier

Auch wenn sich die beiden tierischen "Praktikanten" mittlerweile sehr gut auf der Polizeiinspektion Morbach eingelebt haben, treten sie nun erfreulicherweise wieder den Weg nach Hause an. Der glückliche und erleichterte Besitzer bedankt sich bei den aufmerksamen Verkehrsteilnehmern und der Polizeiinspektion Morbach.

Lesezeit 1 Minute



Grund des Ausreißens war der "zu ernst genommene Auftrag" der beiden Jagdhunde und die vermeintlich unermüdliche Verfolgung einer Fährte.

Die Polizei Morbach bedankt sich bei der lokalen Presse sowie den zahlreichen "Hunsrücker"-Anwohnern für das rege Teilen der zuvor gesteuerten Pressemitteilung. In Folge dessen konnten die Besitzer sehr zeitnah erreicht werden und die beiden Ausreißer die Heimreise antreten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Meldung abgesetzt durch J. Platz, PHK'in


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren