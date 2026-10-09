Grund des Ausreißens war der "zu ernst genommene Auftrag" der beiden Jagdhunde und die vermeintlich unermüdliche Verfolgung einer Fährte.
Die Polizei Morbach bedankt sich bei der lokalen Presse sowie den zahlreichen "Hunsrücker"-Anwohnern für das rege Teilen der zuvor gesteuerten Pressemitteilung. In Folge dessen konnten die Besitzer sehr zeitnah erreicht werden und die beiden Ausreißer die Heimreise antreten.
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Nachtragsmeldung: Besitzer ermittelt - tierische Praktikanten treten Heimreise an
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