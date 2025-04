Nachtragsmeldung: Aktueller Polizeieinsatz in Tawern

Nach mehreren Versuchen der Kontaktaufnahme haben Spezialkräfte der Polizei das Wohnhaus des Tatverdächtigen betreten. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot in den Wohnräumen auffinden. Es handelt sich dabei um den 64-jährigen Partner der verletzten Frau.



Die durch mehrere Schüsse schwerverletzte 55-Jährige befindet sich weiterhin in Behandlung in einem Krankenhaus.



Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.



