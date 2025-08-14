Trier
Nachtragsmeldung: aktueller Polizeieinsatz in Bad Bertrich
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Der Polizeieinsatz in Bad Bertrich ist beendet.

[unsere Meldung von 14:55 Uhr]

Kräfte der Spezialeinheiten nahmen den 37-Jährigen widerstandlos vorläufig fest.
Die Ermittlungen dauern an.
Die eingerichteten Sperrungen werden zeitnah aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Top-News aus der Region