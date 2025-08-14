[unsere Meldung von 14:55 Uhr]
Kräfte der Spezialeinheiten nahmen den 37-Jährigen widerstandlos vorläufig fest.
Die Ermittlungen dauern an.
Die eingerichteten Sperrungen werden zeitnah aufgehoben.
Nachtragsmeldung: aktueller Polizeieinsatz in Bad Bertrich
