Nachtrag zur Pressemeldung "Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 bei Welschbillig"

Welschbillig in Höhe der Tankstelle "Windmühle".



Durch den Verkehrsunfall wurde der 70-jährige Unfallverursacher schwer verletzt.

Die beiden Insassen des gegnerischen Fahrzeuges, eine 32-jährige Frau und ihr 7-jähriges Kind, wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt.

Alle Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Der Sachschaden der beiden beschädigten Fahrzeuge beläuft sich schätzungsweise in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.



Mit Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Bundesstraße 51 um 16:00 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben.



Zeugen des Verkehrsunfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/98344150 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell