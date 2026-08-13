Nachtrag zu Zeugenaufruf - Schwerer Verkehrsunfall B51 mit flüchtigem Fahrzeug vom 12.08.2026

Bei der Polizeiinspektion Saarburg gingen mehrere Hinweise zu dem flüchtigen Transporter mit der Aufschrift FedEx ein.

Aufgrund dessen konnte das Fahrzeug, wie auch der Fahrer ermittelt werden.



Die Polizeiinspektion Saarburg bedankt sich bei den Hinweisgebern, durch deren Hinweise die Ermittlungen erfolgreich weitergeführt werden konnten.



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54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550

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