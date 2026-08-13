Aufgrund dessen konnte das Fahrzeug, wie auch der Fahrer ermittelt werden.
Die Polizeiinspektion Saarburg bedankt sich bei den Hinweisgebern, durch deren Hinweise die Ermittlungen erfolgreich weitergeführt werden konnten.
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Nachtrag zu Zeugenaufruf - Schwerer Verkehrsunfall B51 mit flüchtigem Fahrzeug vom 12.08.2026
Aufgrund dessen konnte das Fahrzeug, wie auch der Fahrer ermittelt werden.