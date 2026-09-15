Nachtrag zu Pressemeldung "Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen"

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, den 14.09.2026, im Bereich der Fahrstraße zu einen Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der beteiligte 79-jährige Fußgänger erlag in der Nacht in einem Trierer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.



Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150

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