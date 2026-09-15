Der beteiligte 79-jährige Fußgänger erlag in der Nacht in einem Trierer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150
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Nachtrag zu Pressemeldung "Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen"
Der beteiligte 79-jährige Fußgänger erlag in der Nacht in einem Trierer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.