Trier
Nachtrag zu Pressemeldung "Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen"
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, den 14.09.2026, im Bereich der Fahrstraße zu einen Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der beteiligte 79-jährige Fußgänger erlag in der Nacht in einem Trierer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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