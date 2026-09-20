Nachtrag zu illegalem Tuningtreffen: Hinweisportal freigeschaltet

rlp.de/Kan9csx, hat die Polizei bereits in der Nacht umfangreiche Maßnahmen getroffen.

Weitere intensive Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Wittlich durchgeführt.



Zur Gewinnung von Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet.

Hier können Zeugen Hinweise abgeben sowie vorhandenes Bild und Videomaterial an die Polizei übermitteln.

Die Hinweise können auch anonym hochgeladen werden.



Das Hinweisportal ist unter folgendem Link zu erreichen:

https://rlp.hinweisportal.de/2026092010/de/upload



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell