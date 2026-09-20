Wittlich
Nachtrag zu illegalem Tuningtreffen: Hinweisportal freigeschaltet
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zusammenhang mit dem ungenehmigten Tuningtreffen in Wittlich, wir berichteten bereits in einer umfassenden Pressemeldung https://s.

rlp.de/Kan9csx, hat die Polizei bereits in der Nacht umfangreiche Maßnahmen getroffen.
Weitere intensive Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Wittlich durchgeführt.

Zur Gewinnung von Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet.
Hier können Zeugen Hinweise abgeben sowie vorhandenes Bild und Videomaterial an die Polizei übermitteln.
Die Hinweise können auch anonym hochgeladen werden.

Das Hinweisportal ist unter folgendem Link zu erreichen:
https://rlp.hinweisportal.de/2026092010/de/upload

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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