NACHTRAG: Verkehrsunfall auf der A1

Ein alleinbeteiligter Pkw geriet im Rahmen eines Überholvorgangs, vermutlich aufgrund von Aquaplaning, ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte mit der Mittelschutzplanke, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der steilen Böschung. Der Pkw kam schließlich auf der Beifahrerseite zum Stehen.



Zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen musste die A1 im entsprechenden Streckenabschnitt für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst samt Notarzt, die Autobahnmeisterei Kaisersech, die Polizeiinspektion Daun und die Polizeiautobahnstation Schweich.



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