A1, Daun/Gerolstein
NACHTRAG: Verkehrsunfall auf der A1
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 01.10.2026 gegen 15:35 Uhr kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Gerolstein und Daun in Fahrtrichtung Trier zu einem Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute

Ein alleinbeteiligter Pkw geriet im Rahmen eines Überholvorgangs, vermutlich aufgrund von Aquaplaning, ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte mit der Mittelschutzplanke, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der steilen Böschung. Der Pkw kam schließlich auf der Beifahrerseite zum Stehen.

Zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen musste die A1 im entsprechenden Streckenabschnitt für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst samt Notarzt, die Autobahnmeisterei Kaisersech, die Polizeiinspektion Daun und die Polizeiautobahnstation Schweich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich
Telefon: 06502 9165-0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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