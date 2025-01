Nachtrag: Raubdelikt zum Nachteil eines Jugendlichen

rlp.de/fXRtZB4) berichteten wir am Montag, 27. Januar, über ein Raubdelikt zum Nachteil eines Jugendlichen, das sich am vergangenen Sonntag auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Schule in Saarburg ereignet habe. Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass vermutlich keine Straftat stattgefunden hat.



