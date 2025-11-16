Nachtrag Fahrzeugbrand- Aufhebung Vollsperrung BAB 60



Der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem in Fahrtrichtung Wittlich ist wieder einspurig befahrbar.

Die rechte Fahrspur in diesem Bereich sowie die Abfahrt Badem bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Die Autobahnmeisterei hat hierzu die entsprechende Sperrung eingerichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Brand des Pkw auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Der 38-jährige Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.



Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, die Autobahnmeisterei Prüm sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei Bitburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Tel.: 06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de



Besuchen Sie uns auf X:

#BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell