Nachtrag: Fahrerin bei Verkehrsunfall auf der B419 tödlich verletzt

Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.



Der Fahrer des LKW wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter von der Staatsanwaltschaft Trier beauftragt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der PKW musste geborgen werden.



Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind abgeschlossen - die B419 ist wieder frei.



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