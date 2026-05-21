Nachtrag: Einsatz an Friedrich-Spee-Gymnasium

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Durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde im Schulgebäude, im Bereich eines Flures und Treppenhauses, ein Reizstoff versprüht. Ersten Zeugenaussagen zufolge könnte es sich um ein Pfefferspray gehandelt haben.

Der Flur und das Treppenhaus wurden von der Feuerwehr belüftet, sodass die Räumlichkeiten anschließend regulär genutzt werden konnten.

Der Einsatz an der Schule ist beendet.



Nach derzeitigem Stand klagten in der Folge über 90 Schülerinnen und Schüler über verschiedene Beschwerden. Darüber hinaus wurden bislang 15 Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Krankenhäuser verbracht.



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