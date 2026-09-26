Daun
Nach Parkplatz-Unfall geflüchtet
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Samstag, 26. September 2026, kam es im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes in Daun-Pützborn.



Hierbei wurde ein in Längsrichtung abgestellter PKW beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen der Tat werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter der 06592 96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Clemens, PHK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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