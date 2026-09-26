Nach Parkplatz-Unfall geflüchtet

Am Samstag, 26. September 2026, kam es im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes in Daun-Pützborn.





Hierbei wurde ein in Längsrichtung abgestellter PKW beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.



Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen der Tat werden erbeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter der 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Thomas Clemens, PHK

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

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