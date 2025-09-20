Eine unbekannte Person zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand großzügig die Lackoberfläche des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Mithilfe. Wer hat im oben genannten Zeitraum sich auffällig verhaltende Personen in Tatortnähe feststellen können?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein telefonisch oder auch per E-Mail entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Mutwillige Beschädigung eines Fahrzeugs
