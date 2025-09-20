Mutwillige Beschädigung eines Fahrzeugs

In der Nacht vom 19. September auf den 20. September 2025, kam es zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr morgens in der Genossenschaftsstraße im Stadtteil Oberstein, zu einer Sachbeschädigung an einem am Straßenrand geparkten PKW.

Eine unbekannte Person zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand großzügig die Lackoberfläche des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Mithilfe. Wer hat im oben genannten Zeitraum sich auffällig verhaltende Personen in Tatortnähe feststellen können?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein telefonisch oder auch per E-Mail entgegen.



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





