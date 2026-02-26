Mülltonnenbrand





Hier standen mehrere große Mülltonnen in Vollbrand.

Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass vermutlich nicht ganz erloschene Aschereste in den Mülltonnen entsorgt wurden, welche letztlich zum Brand führten.



Durch den Brand der Mülltonnen, welche in unmittelbarer Nähe eines gewerblichen Gebäudes standen, entstand ein Schaden im geschätzten niedrigen vierstelligen Bereich.



Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell