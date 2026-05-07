Mülleimer in Kues angezündet

In der Nacht zum Donnerstag, den 07.05.2026, im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Bernkastel mehrere brennende Mülleimer und eine brennende Palette in einer Baustelle, im Ortsteil Kues gemeldet.

Diese wurden durch bislang unbekannte Personen im Bereich des Forumsplatzes, des Spielplatzes Gartenstraße, am Moselufer und in der Görresstraße, angezündet.



Zeugen, die diesbezüglich Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





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