Diese wurden durch bislang unbekannte Personen im Bereich des Forumsplatzes, des Spielplatzes Gartenstraße, am Moselufer und in der Görresstraße, angezündet.
Zeugen, die diesbezüglich Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
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Mülleimer in Kues angezündet
Diese wurden durch bislang unbekannte Personen im Bereich des Forumsplatzes, des Spielplatzes Gartenstraße, am Moselufer und in der Görresstraße, angezündet.