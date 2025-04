Mountainbike-Pedelec aus Hinterhof gestohlen

Am Sonntag, 27. April, 17 Uhr, wurde ein grau-grünes, mittels Faltschloss gesichertes Cube MTB-Pedelec aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Zuckerbergstraße entwendet.

Der bislang unbekannte Täter (männlich, ca. 1,80 m groß, hellbraune Haare) trug das Fahrrad durch den Hinterhof in Richtung Neustraße davon.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier per E-Mail an KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0651 98343390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell