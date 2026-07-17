Motorradunfall mit Folgen

Idar-Oberstein (ots) -



Am Freitagabend, dem 17.Juli 2026, kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L175 zwischen Tiefenstein und Herborn. Das Motorrad, welches mit zwei Personen besetzt war, fuhr von Tiefenstein in Fahrtrichtung Herborn. In einer Kurve verlor der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Kraftrad und verunfallte auf offener Straße. Der Fahrer und die Sozia wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden unverzüglich in ein Klinikum zur medizinischen Behandlung eingeliefert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert war, das Motorrad nicht zugelassen war und der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Es wurde entsprechend eine Blutprobe entnommen. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 60 Minuten halbseitig gesperrt. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Idar-Oberstein und zwei Streifen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

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55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

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Sachbearbeiter: PK Groß





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