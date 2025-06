Motorradunfall im Wald bei Flußbach mit schwer verletzter Person

Am 17.06.2025 gegen 13:45 Uhr meldet sich ein 59-jähriger, Motorradfahrer per Notruf bei der Rettungsleitstelle.

Er sei im Wald in Flußbach mit seiner Motocross-Maschine verunfallt und verletzt. Den genauen Standort konnte er nicht benennen.



Durch die Geräusche des kreisenden Rettungshubschraubers Christoph 10 kann der Verletzte die Einsatzkräfte zu sich und der Unfallstelle lotsen.



In starker Zusammenarbeit können weitere Rettungskräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr über eine zugewachsene Rückegasse zur Unfallstelle geführt werden.



Der Motorradfahrer erleidet eine offene Beinfraktur, er wird durch die Rettungskräfte aus dem unwegsamen Gelände geborgen. Er wird notärztlich versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus überführt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 59-Jährige im Rahmen einer Probefahrt eine Rückegasse im Flußbacher Wald. Aufgrund des unebenen Geländes und eines Fahrfehlers verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Eine Fremdeinwirkung wird derzeit ausgeschlossen.



Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Christoph 10, die Polizeiinspektion Wittlich sowie die Feuerwehren Wittlich, Kröv und Traben-Trarbach.



