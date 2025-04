Motorradunfall - Fahrer verletzt

Der Fahrer des Motorrads befuhr die B49 vom Verteilerkreis in Richtung KW-Brücke. Kurz vor dem Parkplatz geriet der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den Aufprall "flog" das Motorrad mehrere Meter durch die Luft und landete im Einfahrtsbereich des dortigen Parkplatzes. Der Fahrer, der ansprechbar war, erlitt Verletzungen an der Hand und klagte weiterhin über Schmerzen an Rücken und Beinen. Ein Schutzhelm wurde vom Fahrer getragen, jedoch war keine weitere Schutzkleidung vorhanden. Mehrere Ersthelfer versorgten den verletzten Fahrer, während auf das Eintreffen des Rettungswagens gewartet wurde. Der Motorradfahrer war alleinbeteiligt.



Wichtiger Hinweis der Polizei:



Die Polizei weist ausdrücklich auf die Bedeutung der richtigen Schutzkleidung für Motorradfahrer hin. Während der Fahrer in diesem Fall einen Helm trug, hatte er keine weitere Schutzkleidung an, was das Risiko von schwereren Verletzungen erheblich erhöht. Ein kompletter Schutz, einschließlich Schutzjacke, Hosen und Handschuhe, kann im Falle eines Unfalls Leben retten und schwere Verletzungen verhindern.



